Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi
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Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz daha Sinovac aşısı ulaştırdı.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz daha Sinovac aşısı ulaştırdı.

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, 22.15 sıralarında Ercan Havalimanı'na indi.

Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye yolladığı aşı miktarı 340 bin doza ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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