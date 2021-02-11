Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Sinovac aşısı
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Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Sinovac aşısı

11.02.2021 18:04 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:08
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Sinovac aşısı

Türkiye, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Çin'in Sinovac aşısından 40 bin doz daha gönderdi.

Türkiye, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Çin'in Sinovac aşısından 40 bin doz daha gönderdi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde gönderilen 40 bin doz Sinovac aşısı, Lefkoşa'ya ulaştı. Ambulans uçakla Ercan Havalimanı'na gelen aşıları KKTC İlaç Eczacılık Dairesi yetkilileri teslim aldı. Aşılar daha sonra KKTC İlaç Eczacılık Dairesi Deposuna kaldırıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sinovac aşıların, bugün öğle saatlerinde KKTC'ye geleceğini duyurmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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