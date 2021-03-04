Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
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Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

04.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:27
Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, yerel saatle 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gelen aşılarla Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 100 bine ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye göndereceklerini belirterek, "Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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