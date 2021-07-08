Türkiye'den KKTC'de tarım sektöründeki 5 bin 768 kişiye 10 milyon lira hibe desteği
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Türkiye'den KKTC'de tarım sektöründeki 5 bin 768 kişiye 10 milyon lira hibe desteği

Türkiye'den KKTC'de tarım sektöründeki 5 bin 768 kişiye 10 milyon lira hibe desteği
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarım sektöründeki 5 bin 768 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde olumsuz etkilendikleri gerekçesiyle 10 milyon lira hibe yapacağı bildirildi.

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarım sektöründeki 5 bin 768 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde olumsuz etkilendikleri gerekçesiyle 10 milyon lira hibe yapacağı bildirildi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla KKTC'deki tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaştırma, eğitim, kültür sektörleri başta olmak üzere her kesime geri ödemesiz hibe destek programları kapsamında katkı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve KKTC hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının belirlediği, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve salgından olumsuz etkilendiği değerlendirilen 5 bin 768 bitkisel ürün üreticisi, balıkçı ve arıcıya hibe şeklinde 10 milyon lira salgın destek ödemesi gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, geri ödemesiz yapılacak olan salgın destek ödemelerinin 9 Temmuz 2021'de ilgili üreticilerin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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