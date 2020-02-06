Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen Kürt konferansı ile 'terör propagandası' yapıldığını açıkladı.
06.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:54
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen Kürt konferansı ile 'terör propagandası' yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'de düzenlenen etkinlikte Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulunulduğu ve 'terör propagandası' yapıldığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com