Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi
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Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen Kürt konferansı ile 'terör propagandası' yapıldığını açıkladı.

06.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:54
Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen Kürt konferansı ile 'terör propagandası' yapıldığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'de düzenlenen etkinlikte 'ye yönelik tehditlerde bulunulduğu ve 'terör propagandası' yapıldığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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