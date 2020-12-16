Türkiye'den Kırgızistan'a dostluk köprüsü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin yayın talebi üzerine harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, DEÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinde bulanan üniversite yayınlarından ve kaynak kitaplardan oluşan koleksiyonu, bu üniversiteye bağışladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin yayın talebi üzerine harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, DEÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinde bulanan üniversite yayınlarından ve kaynak kitaplardan oluşan koleksiyonu, bu üniversiteye bağışladı. Dünyanın farklı coğrafyalarında akademik iş birliklerine önem verdiklerini ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu noktada kurumumuzdan istenen ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin değerli mensuplarının, araştırmacıların ve bölge insanının kullanacağı yayınları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi' kapsamında pilot kurumlardan birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), örnek bir dayanışmaya daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın yayın talebini içeren mektubu üzerine harekete geçen DEÜ Rektörlüğü, DEÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinde bulanan üniversite yayınlarından ve kaynak kitaplardan oluşan koleksiyonu, bu üniversiteye bağışladı. Bu kapsamda DEÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından kolilere yerleştirilen yayınlar, kısa süre içinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin Ankara'daki ofisine yollanacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarında akademik iş birliklerine önem verdiklerini ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bir süre önce Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'dan yayın talebine ilişkin bir mektup aldık. Değerli hocamızın bizleri mutlu eden bu mektubun ardından rektörlük olarak, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına gerekli işlemlerin yürütülmesi için talimat verdik. Böylece farklı konu ve başlıklardaki akademik ve güncel yayınlar, hızlı şekilde hazırlandı ve kolilere yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde bu yayınları Ankara'ya göndereceğiz" dedi.

Evrensel bilim vurgusu

Evrensel bilimin gelişmesine katkı sağlayacak faaliyetleri desteklediklerini ifade eden Rektör Hotar, "Kırgızistan'daki öğrencilerin, bilim insanlarının, araştırmacıların ve bölge insanının istifade edeceği bu yayınları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki; her sayfası çevrilen, okunan ve notlar tutulan bu yayınlar, bilimin ve insanlığın yüksek değerlerini hizmet eder. Üniversite olarak bundan sonra da ulusal ve uluslararası mecralarda işbirliği yapmaya, birbirimize destek olmaya ve güçlerimizi birleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Rektör Hotar ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında İzmir'de imzalanan anlaşma uyarınca, 30 Eylül 1995 tarihinde kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin 25. yıl dönümünü de hazırladığı bir tebrik mesajı ile kutladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı