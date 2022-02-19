Türkiye'den Kırgızistan'a askeri teknik desteği

Türkiye'nin Kırgızistan'a askeri teknik ve malzemeler törenle teslim edildi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a hibe ettiği otobüs, araç, robocop koruma teçhizatı, öldürücü olmayan silah ve mühimmat, telekomünikasyon ve elektro optik malzemelerden oluşan askeri teknik ve malzemeler törenle teslim edildi. Başkent Bişkek'teki Milli Askeri Birliğinde düzenlenen Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan Savunma Bakanlığına teslimi gerçekleştirilen malzemelerin devir teslim törenine Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Taalaybek Usubaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın yanı sıra Türk diplomatlar katıldı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende konuşma yapan Büyükelçi Doğan, devir teslimi gerçekleştirilecek olan desteğin otobüs, araç, robocop koruma teçhizatı, öldürücü olmayan silah ve mühimmat, telekomünikasyon ve elektro optik malzemelerden oluştuğunun belirtti. Doğan, envantere girecek olan bu malzemelerin kardeş ülke Kırgızistan'ın silahlı kuvvetlerinin kabiliyetlerinin artmasına katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye'nin dış politikasının temelini ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de direktifi olan "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi oluşturduğunu hatırlatan Doğan, "Türkiye faaliyetlerini bu ilke çerçevesinde yürütmekte ve ülkelerimiz arasında gün geçtikte artarak gelişen işbirliği de bölgede barış ve istikrarı hedeflemektedir" dedi.

Büyükelçi Doğan, Türkiye'nin Kırgızistan'a askeri hibe yardımlarının 1999 yılından beri devam ettiğine işaret ederek, "İçinde bulunduğumuz yılda da Savunma Bakanlığımız tarafından sağlanan askeri yardım malzemelerine ilaveten bu sene İçişleri Bakanlığımız tarafından da bazı malzemeler güvenlik işbirliğimiz ve emniyet güçlerimiz arasındaki işbirliği çerçevesinde sağlandı" diye konuştu. Aynı zamanda iki ülke İçişleri bakanlıkları arasında tecrübe paylaşımı eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü aktaran Doğan, bu kapsamda Kırgızistan emniyet personeline kurslar verildiğini kaydederek, "Ayrıca toplumsal olaylara müdahale kursu Bişkek'te yapıldı. Önümüzdeki dönemde de narkotik organize suçlarla mücadele ve istihbarat alanında kurslarımız yapılacak" dedi.

Büyükelçi Doğan ayrıca, bu sene Türkiye askeri okullarında eğitim görmek isteyen Kırgızlar için kontenjan sayısının 2 kat artırıldığını sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin desteği askeri güvenlikle ilgili sorunları çözmemize katkı sağlayacak"

Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Usubaliyev de, Türkiye'nin verdiği askeri teknik desteğin iki ülke arasındaki yüksek düzeyli ortaklığın göstergesi olduğunu söyledi.

Kırgızistan ile Türkiye'nin ortak tarih ve kültüre sahip dost ülkeler olduğuna işaret eden Usubaliyev, "Ülkelerimiz arasında uzun yıllardır devam eden işbirliğinde sürdürülebilir mekanizmalar oluşturuldu. İşbirliğimizin farklı alanlarında önemli sonuçlar elde edildi. Askeri teknik işbirliğinin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde önemli bir yeri var. Türkiye İçişleri Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerinin bugünkü desteği Afganistan'daki zor durumla ilgili mevcut tehditler dahil olmak üzere askeri güvenliğin sağlanmasıyla ilgili sorunları çözmemize katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye ile Kırgızistan arasında 29 Ekim 1999 tarihinde askeri hibe anlaşması yapılmış, 28 Aralık 1999 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığı ile Kırgızistan Savunma Bakanlığı arasında lojistik uygulama protokolü imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmalar kapsamında 2010'dan bu yana her yıl Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine asker teçhizat ve malzeme desteği veriliyor. - BİŞKEK

İhlas Haber Ajansı - Yerel