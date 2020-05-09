Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA