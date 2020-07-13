Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı
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Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, koronavirüs salgınıyla mücadele eden Kazakistan Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı
13.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:37

TÜRKİYE, koronavirüs salgınıyla mücadele eden Kazakistan Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bugün kapımızı çalan 152 ülkenin 140'ına tıbbi yardımda bulunan bir ülke olduğumuzun altını çizmek istiyorum" dedi.

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Şimdiye kadar bir çok ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunan Türkiye, salgın ile mücadele eden Kazakistan Cumhuriyeti'ne tıbbi malzeme ve ekipman yardımında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan yardım malzemeleri, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda getirilerek uçağa yüklendi. Yardım malzemeleri arasında 30 ventilatör cihazı, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 35 bin tulum, 2 bin siperlik, 2 PCR cihazı, 30 bin SARS-CoV-2 (2019-nCov) RT-qPCR Tespit Kiti, 30 bin Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti ve 10 bin kutu Hidroksiklorokin tablet yer aldı. Havalimanındaki törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly katıldı.

'KAPIMIZI ÇALAN 152 ÜLKENİN 140'INA TIBBİ YARDIMDA BULUNDUK'Bakan Yardımcısı Kıran, mart ayından bu yana dünyanın görünmeyen düşmanla mücadele ettiğini belirterek, "Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler yereldir. Yerel anlamda her ülke kendine özgü tedbirleri almaktadır. Ama bu mücadelede başarı gösterilmesinin yolu, küresel iş birliği ve dayanışmadır. Bugün kapımızı çalan 152 ülkenin 140'ına tıbbi yardımda bulunan bir ülke olduğumuzun altını çizmek istiyorum. İhtiyaç halinde Kazakistan ve Kazakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kara günde Türkiye Cumhuriyeti halkı 7 den 70'e unsurlarıyla birlikte Kazakistan halkının yanında olmuş, bu kara günde dayanışmasını bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yardım uçağı Kazakistan'a havalandı.

Kaynak: DHA

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