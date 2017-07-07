Türkiye'den Katar'a Gönderilen Gıda Gemisi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in ambargo uyguladığı Katar'a İzmir'den gönderilen yaklaşık 4 bin ton gıda malzemesi taşıyan geminin yükü indirilmeye başlandı.





Ürünleri taşıyan QT Lojistik şirketinin Genel Müdürü İpek Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den gönderilen geminin Katar'a pazar günü ulaştığını, bugün yükünün indirilmeye başlandığını ve yarına kadar bitmesinin planlandığını belirtti.





Aşırı sıcaklar nedeniyle yük indirme işleminde gecikme yaşandığını ifade eden Demirci, gemide, süt, yumurta, meyve ve sebze gibi çeşitli gıda maddelerinin bulunduğunu kaydetti.





Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'den Doha'ya bir gemi daha gönderileceğini aktaran Demirci, bu gemideki ürünlerin daha çeşitli olacağını dile getirdi.





Demirci, son dönemlerde Katar ve Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştiğini, Türkiye'nin Katar'a desteğini sürdüreceğini ifade etti.



Türkiye'den Katar'a deniz yoluyla gönderilen ilk gıda gemisi, 22 Haziran'da İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan limandan yola çıkmıştı.