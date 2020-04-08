Türkiye'den Karadağ'a tıbbi yardım Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, üçüncü durağı olan Karadağ'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, üçüncü durağı olan Karadağ'a ulaştı.

Yardım talebinde bulunan beş Balkan ülkesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Podgorica Havalimanı'nda Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ın yanı sıra Karadağ Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Karadağ makamlarına teslim edildi.

Bu arada, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Karadağ ile Türkiye, Kovid-19'a karşı mücadelede beraber." ifadelsini kullandı.

Bu sabah Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan A400M tipi kargo uçağı, önce Sırbistan'a ardından Bosna Hersek'e yardımları ulaştırdı. Uçak, Karadağ'ın ardından Kuzey Makedonya ve Kosova'ya da Türkiye'nin yardımlarını ulaştıracak.

Uçaktaki yardım malzemelerinin üzerinde, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ifadeleri yer alıyor.

Türkiye, geçen hafta da İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardımda bulunmuştu.

Kaynak: AA