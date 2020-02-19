Türkiye'den kaçırılan iki eser, Anadolu Medeniyetler Müzesinde

19.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:55

TÜRKİYE'den kaçırılan ve İngiltere'de bulunarak ülkeye getirilen Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile tarihi M.Ö. 3 bin yılına uzanan Anadolu kökenli 'boğa arabası' Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından İngiltere'de müzayede kataloglarında satışa sunulduğu tespit edilen Sidamara tipi lahit ile tarihi M.Ö. 3 bin yılına uzanan Anadolu kökenli 'boğa arabası' Türkiye'ye iade edildi. İki eserin tanıtım lansmanı Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

'2019'DA 106 KÜLTÜR VARLIĞIMIZIN İADESİNİ SAĞLADIK'Bakan Ersoy, Türkiye'nin, dünyanın en zengin arkeolojik eserlerine sahip olan ülkelerden olduğunu kaydetti. Ersoy, onlarca devlet ve kültür yapısının evirildiği, tarihi şekillendiren sayısız dönüm noktasının gerçekleştiği toprakların üzerinde yaşadıklarına dikkat çekerek, zengin bir kültür ve medeniyet mirasına sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu bildirdi. Bakan Ersoy, kültür varlıklarının korunması için azami hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Çeşitli yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin gerek diyalog kurarak gönüllülük esasıyla, gerekse hukuki yollarla ait oldukları topraklara geri getirmek için bol mesai harcıyoruz. Sadece 2019 yılında 106 kültür varlığımızın iadesini sağladık. Bugün yine yürüttüğümüz çalışmaların başarılı bir sonucu olarak iki kültür varlığımızın daha ülkemize geri dönüşünün mutluluğunu yaşıyoruz. 2004-2020 yılları arasında 4 bin 439 kültür varlığının ülkemize gelmesini sağladık. 2002 yılına kadar bir tane tarihi eseri yurt dışından ülkemize getirmiştik. Daha sonra Kaçakçılık Dairesi oluşturuldu. Bu iki eser İngiltere'de bulundu. Kültür varlıklarının taşınması meşakkatli bir süreç. Türk Hava Yolları, her iki eseri de ücretsiz getirdi. Ayrıca şu anda Türkiye'nin en önemli müzelerinden birindeyiz. ve 1 Mart itibariyle 70 lira olan müzekart fiyatını 60 liraya sabitliyoruz."'ÇALIŞMANIN SONUCUNU 20 YIL SONRA ALDIK' Boğa arabasının bulunmasına yaptığı araştırmayla katkı sunan Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 1998-2001 yılları arasında yaptığı araştırmanın müzayede katoloğunda yer alması sonucu bakanlık uzmanlarının harekete geçtiğini söyledi. İngiltere'ye kaçırıldığı tespit edilen boğa arabasının tekrar ülkeye kazandırılmasının arkeoloji camiası adına sevindirici bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu "1999 yılında yaptığımız bir çalışmanın, 20 yıl sonra en azından bu eserleri ülkemize kazandırmak adına işe yaradığını görmekten mutlu olduk" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakan Ersoy konuşma-Prof. Kulakoğlu konuşma-Müzeye konulan eserler

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA