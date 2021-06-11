Türkiye'den kaçan FETÖ'cü Yunanistan'dan kovuldu
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Türkiye'den kaçan FETÖ'cü Yunanistan'dan kovuldu

Türkiye'den kaçan FETÖ'cü Yunanistan'dan kovuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'den Yunanistan'a kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Ertan R., Yunanistan'dan da kovuldu.

Türkiye'den Yunanistan'a kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Ertan R., Yunanistan'dan da kovuldu.

FETÖ üyeliğinden tutuksuz olarak yargılandığı sırada Yunanistan'a kaçan eski TRT çalışanı Ertan R., Yunan polisleri tarafından saatlerce kötü muamele gördüğünü itiraf etti. Yunan sınır güvenliği tarafından kişisel eşyalarına ve kimliğine el konulduğunu ifade eden Ertan R., burada kendisine bir işlem yapılmadığını ve Mısırlı insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

"Köpek gibi muamele gördüm"

Yunanistan'da kaldığı birkaç saat boyunca kendisine insanlık dışı davranışlarda bulunulduğunu belirten Ertan R., "Kaçma girişimimden dolayı bir pişmanlığım olmadı. Asıl pişmanlığım Yunanistan tarafına geçince köpek gibi muamele gördüğüm içindir. Yunanlılar hakkımızda hiçbir resmi işlem yapmadı. Gayri resmi olarak bizi Türkiye'ye gönderdiler. Kişisel eşyalarımızı aldılar. Hatta yanımızda bulunan kadınlara çıplak arama yaptılar. Saatlerce Yunanistan'da kaldık. Temel ihtiyaçlarımızı da karşılamadılar. Polislerin yüzü kapalıydı. Bu nedenle yüzlerini dahi göremedik" ifadelerine yer verdi.

Eski TRT çalışanı olan 39 sanığın yargılandığı dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karara bağlanan davanın sanıkları arasında yer alan Ertan R., hakkındaki adli kontrol hükümlerini ihlal ettiğinin belirlenmesi üzerine yeniden kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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