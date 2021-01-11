Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cü Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den kaçarak Yunanistan 'ın Girit Adası'na ulaşan 6 FETÖ üyesi, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulundu.

Suriyeli mültecileri açık denizde ölüme terk eden Yunanistan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 6 kişinin sığınma talebinde bulunmasına izin verdi. Girit'in batısındaki Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı. Girit Limanı yetkilileri, kendilerini 'örgüt üyesi' olarak tanıtan 5 erkek 1 kadın ve 2 çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını ifade etti. FETÖ'cülerin başvurularının inceleneceği ifade edilirken, söz konu örgüt üyelerine koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi. Hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınan FETÖ'cülerin,yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceği kaydedildi.

ATİNA'DAN ÇİFTE STANDART UYGULAMA

Yunan Polis Teşkilatının, sınırlara gelen ve Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıları engellemek için gerçekleştirdikleri operasyonlar, insan haklarını hiçe sayarken, FETÖ'cülere kuçak açan Atina yönetiminin mültecilere yönelik çifte standart uygulaması bir kez daha gözler önüne serildi.

- Yunanistan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı