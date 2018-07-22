- Türkiye'den Kabil'e dönen Raşid Dostum'a suikast girişimi

KABİL - Türkiye'den Afganistan'a dönen Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a, uçağının Afganistan havalimanına inmesinden sonra intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 senedir Türkiye'de ikamet eden Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un Ankara'dan havalanan uçağı, Afganistan'ın başkentindeki Kabil Havalimanına iniş yaptı. Dostum ve onu karşılayan heyete, uçağın iniş yapmasından kısa bir süre sonra intihar saldırısında bulunulduğu öğrenildi. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Dostum'un ise saldırıdan etkilenmediği ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.