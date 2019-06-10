Türkiye'den İzlanda'ya nota

Türkiye'den İzlanda'ya nota

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havalimanında maruz kaldığı duruma ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği'nce bu ülkeye nota verildiği açıklandı.

Türkiye'den İzlanda'ya nota

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havalimanında maruz kaldığı duruma ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği'nce bu ülkeye nota verildiği açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı duruma tepkiler sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği tarafından İzlanda'ya nota verildiği açıklandı.


- Ankara

Kaynak: DHA
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