Türkiye'den İzlanda'ya nota

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havalimanında maruz kaldığı duruma ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği'nce bu ülkeye nota verildiği açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı duruma tepkiler sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği tarafından İzlanda'ya nota verildiği açıklandı.

Kaynak: DHA