Türkiye'den İzlanda'ya milli takımın havaalanında bekletilmesine tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında 2 saat bekletilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Söz konusu olayın diplomatik teamüller bakımından kabul edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de milli takım futbolcularına İzlanda Havaalanı'nda yapılanın 'saygısızlık' olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle