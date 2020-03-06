Türkiye'den, İtalya'ya "terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine" tepki

06.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:20

Dışişleri Bakanlığı, "İtalya'nın Fossalto Belediyesince terörist başı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması, bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimlerinin beyhude olduğu vurgulandı.

Bu girişimlerin, terörizmle mücadelede uluslararası iş birliği ruhuna da tamamen aykırı olduğunun altı çizilen açıklamada, "İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı, İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede iş birliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA