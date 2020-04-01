Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi
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Etimesgut, İspanya, İtalya, 3. Sayfa

Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya yapılacak yardım Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan bir kargo uçağı ile yola çıkacak.

01.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:52
Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya yapılacak yardım Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan bir kargo uçağı ile yola çıkacak.

Etimesgut Askeri Havaalanı'nda bulunacak kargo uçağı ile İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderilecek. Üzerinde Cumhurbaşkanlığının arması olan yardım malzemelerinin askeri kargo uçağına yüklenme işlemleri devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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