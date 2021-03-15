Türkiye'den İsrail, Yunanistan ve AB'ye "Doğu Akdeniz" notası
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Türkiye'den İsrail, Yunanistan ve AB'ye "Doğu Akdeniz" notası

15.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:48
Türkiye'den İsrail, Yunanistan ve AB'ye

Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli "EuroAsia Enterkonnektörü" projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesi nedeniyle İsrail ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB...

Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli "EuroAsia Enterkonnektörü" projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesi nedeniyle İsrail ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlıklarına nota verdi.

Diplomatik kaynaklar, Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören AB destekli projenin mutabakat muhtırasının 8 Mart 2021'de imzalandığını hatırlattı.

Söz konusu projenin dokümanlarında kullanılan görsellerde sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının, Kıbrıs ve Girit adaları arasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçtiğini belirten kaynaklar, uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa Türk kıta sahanlığından gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye'nin izninin aranması gerektiğini, ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında Türkiye'ye makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Diplomatik kaynaklar, Yunanistan ve İsrail'in Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlığına nota verilerek, bu tutumun yazılı olarak kayda geçirildiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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