Türkiye'den İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Yerlerine Kınama

Türkiye, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in, Batı Şeria'da yeni konut inşa edilmesine onay vermesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İlgili Birleşmiş Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail'in bu yasa dışı kararını reddediyoruz."

İsrail'in yasa dışı yerleşim kararı

İsrail hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 191 yeni konut inşa etme kararı aldığını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi planının İsrail'de Nisan 2019'da yapılacak erken seçim öncesinde gündeme gelmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki aylarda yaptığı açıklamalarda, mevcut hükümetin, Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 220 bin Yahudi yerleşimcinin kaldığı 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Kaynak: AA