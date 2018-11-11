Türkiye'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki Yerleşimlerine Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay veren kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail makamları, Doğu Kudüs'teki yasadışı Ramat Shlomo ve Ramot yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saymıştır. İki devletli çözüm vizyonuna geri dönülemez şekilde zarar veren bu yasadışı adımları reddediyoruz" denildi. - ANKARA