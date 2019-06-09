Türkiye'den İsrail'e giden kargo gemisi kaçak bir yolcu tarafından ateşe verildi
Türkiye'nin Mersin limanından İsrail'in bir limanına gelen bir kargo gemisinde yangın çıktı. Gemiyi ateşe verdiği iddia edilen kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Ülkenin kuzeyindeki Hayfa limanı açıklarına gelen Panama bandıralı kargo gemisi, kaçak bir yolucu tarafından yangına verildi
Türkiye'nin Mersin limanından İsrail'in Hayfa limanına giden bir kargo gemisinde yangın çıktı. Gemiyi ateşe verdiği iddia edilen kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
İsrail ordusu basın ofisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Hayfa limanı açıklarında Panama bandıralı bir kargo gemisinde, kaçak bir yolucu tarafından yangın çıkarıldı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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