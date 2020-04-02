Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (6) İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun gönderilen yardım malzemeleri için Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun gönderilen yardım malzemeleri için Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiği belirtildi. Paylaşımda Maio'nun, "Yardımlarından dolayı Türk devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu yardım malzemelerinin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA