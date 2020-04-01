Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (4) İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI, UÇAĞI KARŞILADIMilli Savunma Bakanlığı, İtalya'nın başkenti Roma'ya inen yardım uçağının İtalyan yetkililerce karşılandığını duyurdu.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI, UÇAĞI KARŞILADI

Milli Savunma Bakanlığı, İtalya'nın başkenti Roma'ya inen yardım uçağının İtalyan yetkililerce karşılandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Roma'ya inen uçağımızı İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı, Roma Büyükelçimiz ve Askeri Ataşemiz karşıladı. Uçaktaki sağlık malzemeleri İtalyan yetkililere teslim edildi" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA