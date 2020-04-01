Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (2) UÇAK MADRİD'E İNİŞ YAPTIMilli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemelerini taşıyan uçağın İspanya'nın başkenti Madrid'e iniş yaptığı duyurdu.

UÇAK MADRİD'E İNİŞ YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemelerini taşıyan uçağın İspanya'nın başkenti Madrid'e iniş yaptığı duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı" denildi. Uçak, buradan İtalya'ya hareket edecek.

Kaynak: DHA