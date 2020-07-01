Türkiye'den Irak'a tıbbı yardım uçağı
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Türkiye'den Irak'a tıbbı yardım uçağı

Türkiye'den gelen tıbbı yardım uçağı Irak'ın Kerkük kentine ulaştı.

Türkiye'den Irak'a tıbbı yardım uçağı
01.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:36

Türkiye'den gelen tıbbı yardım uçağı Irak'ın Kerkük kentine ulaştı. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hassan Turan, Türkiye'ye teşekkür etti.

Korona virüs salgınına karşı verilen mücadele kapsamında Türkiye Irak'a tıbbı yardım malzemeleri gönderdi. Yardımları taşıyan uçaklar Irak'ın Kerkük kentine ulaştı. Törene katılan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hassan Turan, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Törene Kerkük Valisi Rakan Saeed ve çok sayıda yetkili katıldı. Yardım malzemeleri arasında ilaç ve tıbbı cihazlar bulunduğu öğrenildi. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hassan Turan, "Türkiye bir kez daha Irak halkına ne kadar desteklediğini gösterdi. Tekrardan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz, Iraklı yetkililerin Irak Türkmen Cephesi girişimlerine gösterdiği pozitif işbirliğinden de memnunuz" dedi.

Hassan Turan sağlık yetkililerine seslenerek korona virüs ile mücadelede daha fazla çaba gerektiğini vurguladı. - KERKÜK

Kaynak: İHA

Manşet

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