06.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:48

Mersin'de "Türkiye'den Irak'a Bakış Konferansı" düzenlendi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Toros Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgede deneyimli bir ülke olduğunu söyledi.

Irak'la Türkiye'nin komşu olduğunu anımsatan Kızıltan,"Irak'la yapılan ticareti karşılıklı yarar sağlayacak bir şekle dönüştürmemiz lazım. Onun için de iki ülke arasında güven ortamını hazırlamamız lazım. Tabii üçüncü ülkelerin yarattığı yapay düşüncelerden kendimizi arındırmamız lazım." diye konuştu.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli ise kentin Irak'a başta gıda olmak üzere cam, makine ve mobilya sektöründe ciddi oranlarda ihracat yaptığını dile getirdi.

Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Gül Akyürek Balta da kentte yatırım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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