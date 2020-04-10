Türkiye'den İngiltere'ye yardım eli İngiltere'ye tıbbi malzeme yardımı götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalktı.

İngiltere'ye tıbbi malzeme yardımı götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Korona virüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri İspanya, İtalya, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'ya gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri bu seferde İngiltere'ye gönderildi. Yardım malzemesi taşıyan A-400M tipi askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından kalkarken, uçağın toplam 6 saatlik uçuş sonrasında İngiltere'ye varması bekleniyor.

MASKE, N-95 MASKE VE TULUM GÖNDERİLDİ

İngiltere'ye gönderilen yardım uçağının içerisinde korona virüsle mücadelede kullanılan N-95 maske, normal maske ve tulum bulunuyor.

YARIN BİR UÇAK DAHA GİDECEK

İki parti şeklinde yapılacak yardım malzemesi sevkiyatının birincisi bugün gerçekleştirilirken, ikinci sevkiyatın yarın olması bekleniyor.

YARDIM KOLİLERİNDE HZ. MEVLANA DETAYI

Öte yandan, korona virüs ile mücadele çerçevesinde İngiltere'ye gönderilecek uçağa yüklenen yardım paketlerinin üzerine Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerinin yazılması da dikkat çekti. Ayrıca, paketlerin üzerine, "Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle" notu düşüldü.

(Mevlüt Hasgül - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA