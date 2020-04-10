Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği (1)
Uçağın Etimesgut Askeri Havaalanına gelişi Uçağın pistte hareket etmesi Uçaktan görüntüler Yardım malzemelerinin hazrılanması ANKARA - Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor.
10.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:53
Uçağın Etimesgut Askeri Havaalanına gelişi
Uçağın pistte hareket etmesi
Uçaktan görüntüler
Yardım malzemelerinin hazrılanması ANKARA - Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenmeye başlandı. (1)
Kaynak: AA