Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi yardımı (2)
UÇAK LONDRA'YA İNDİMilli Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri kargo uçağının İngiltere'nin başkenti Londra'ya indiğini açıkladı.
10.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:35
UÇAK LONDRA'YA İNDİ
Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri kargo uçağının İngiltere'nin başkenti Londra'ya indiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Londra'ya iniş yaptı" denildi.
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Kaynak: DHA