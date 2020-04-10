Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi yardımı (2) UÇAK LONDRA'YA İNDİMilli Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri kargo uçağının İngiltere'nin başkenti Londra'ya indiğini açıkladı.

UÇAK LONDRA'YA İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri kargo uçağının İngiltere'nin başkenti Londra'ya indiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Londra'ya iniş yaptı" denildi.

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Kaynak: DHA