Türkiye'den İncirlik'teki yabancı askeri personele sağlık malzemesi desteği
Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan silahlı kuvvetleri personeline, sağlık malzemesi desteği verildiğini bildirdi.
12.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:10
Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan silahlı kuvvetleri personeline, sağlık malzemesi desteği verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan silahlı kuvvetleri personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında sağlık malzemesi desteği verildi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA