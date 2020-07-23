Türkiye'den İdlib kırsalına 6 tır insani yardım gönderildi
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Türkiye'den İdlib kırsalına 6 tır insani yardım gönderildi

Çeşitli yardım kuruluşlarınca hazırlanan 6 tır ihtiyaç malzemesi, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında yaşayan ailelere gönderildi.

Türkiye'den İdlib kırsalına 6 tır insani yardım gönderildi
23.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:29

Çeşitli yardım kuruluşlarınca hazırlanan 6 tır ihtiyaç malzemesi, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında yaşayan ailelere gönderildi.

Türkiye'deki çeşitli dernekler ve hayırseverler tarafından gönderilen yardım yüklü tırlar, Yayladağı ilçesine ulaştı.

Kıyafet, su, un ve gıda kolisinden oluşan yardımlar, sınırdan İdlib kırsalına gönderildi.

Yardımların, bölgede kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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