Türkiye'den Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki
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Türkiye'den Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

Türkiye'den Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının talihsiz bir gelişme olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının talihsiz bir gelişme olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Honduras'ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz.

Honduras bu adımla, Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Honduras'ı bu hatalı adımdan geri dönmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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