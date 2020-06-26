Türkiye'den Hindistan'a taziye
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Türkiye'den Hindistan'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Uttar Pradesh ve Bihar eyaletlerinde meydana gelen yıldırım çarpmaları sonucu 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyede bulundu.

Türkiye'den Hindistan'a taziye
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:45

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Uttar Pradesh ve Bihar eyaletlerinde meydana gelen yıldırım çarpmaları sonucu 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hindistan'ın Uttar Pradesh ve Bihar eyaletlerinde meydana gelen yıldırım çarpmaları sonucu 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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