Türkiye'den Hindistan'a Kovid-19 salgını nedeniyle yardım teklifi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Hindistan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Hindistan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Hint mevkidaşı Jaishankar ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Çavuşoğlu, mevkidaşına Kovid-19 salgınında vaka sayılarının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek Türkiye'nin Hindistan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz