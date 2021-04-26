Türkiye'den Hindistan'a Kovid-19 salgını nedeniyle yardım teklifi
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Türkiye'den Hindistan'a Kovid-19 salgını nedeniyle yardım teklifi

Türkiye'den Hindistan'a Kovid-19 salgını nedeniyle yardım teklifi
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Hindistan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Hindistan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Hint mevkidaşı Jaishankar ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Çavuşoğlu, mevkidaşına Kovid-19 salgınında vaka sayılarının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek Türkiye'nin Hindistan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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