Türkiye'den her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin ABD'ye girmesi yasaklandı

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yapılacak iş birliği anlaşması ile sergiler gibi özel izine tabi durumlar hariç, her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin ABD'ye girmesi yasaklanacak.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yapılacak iş birliği anlaşması ile sergiler gibi özel izine tabi durumlar hariç, her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin ABD'ye girmesi yasaklanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye ile ABD, kültür varlıklarının korunması alanında önemli bir iş birliğine imza atacak. İki ülke arasında bugün imzalanacak anlaşma ile sergiler gibi özel izine tabi durumlar hariç, anlaşmaya konu her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin ABD'ye girmesi yasaklanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield arasında gerçekleştirilecek imza töreniyle, Türkiye'ye ait arkeolojik ve etnolojik eser kaçakçılığının önlenmesi ile kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanmasının önü açılacak. Türkiye ve ABD arasında, bu kapsamda yürütülen ortak çalışmaları da hızlandıracak olan anlaşma, kültür alanındaki mevcut kurumsal ve akademik iş birliğini güçlendirecek. Kültür varlıklarının kanunsuz ithali, ihracı, mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirleri belirleyen UNESCO sözleşmesine taraf olan iki ülke, imzalanacak ikili anlaşmayla kaçakçılığın önlenmesine yönelik tedbirlerini daha ileri bir seviyeye taşımış olacak.

Türkiye'nin kültürel mirasını korumaya yönelik bu anlaşma; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği ve Amerika Birleşik Devletleri Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosunun iş birliği ile hayata geçecek.

Kaynak: Tourism Today