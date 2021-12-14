Türkiye'den Haiti'de akaryakıt kamyonunun patlaması sonucu ölenler için taziye - Haberler
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Türkiye'den Haiti'de akaryakıt kamyonunun patlaması sonucu ölenler için taziye

Türkiye'den Haiti'de akaryakıt kamyonunun patlaması sonucu ölenler için taziye
AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haiti'nin Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre civardaki 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, onlarca yaralı da hastaneye kaldırılmıştı.

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 60'tan fazla kişi öldü

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 60'tan fazla kişi öldü

 Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü

 Son dakika haberi | Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

Son dakika haberi | Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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