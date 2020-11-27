- Türkiye'den Gürcistan ordusuna özel otobüs ve zırhlı iş makinesi bağışı
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- Türkiye'den Gürcistan ordusuna özel otobüs ve zırhlı iş makinesi bağışı

27.11.2020 23:00 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:05

- Türkiye'den Gürcistan ordusuna özel otobüs ve zırhlı iş makinesi bağışı Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına 35 BMC Neocity 8.5 metrelik dizel otobüs, 12 çok fonksiyonlu zırhlı ekskavatör yükleyici ve çeşitli aparatlar hibe etti.

- Türkiye'den Gürcistan ordusuna özel otobüs ve zırhlı iş makinesi bağışı

TİFLİS - Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına 35 BMC Neocity 8.5 metrelik dizel otobüs, 12 çok fonksiyonlu zırhlı ekskavatör yükleyici ve çeşitli aparatlar hibe etti.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, savunma alanında ikili iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin Gürcistan'a 35 BMC Neocity 8.5 metrelik dizel otobüs, 12 çok fonksiyonlu zırhlı ekskavatör yükleyici ve çeşitli aparatlar hibe ettiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, "Yeni ekipmanlar Gürcistan Savunma Kuvvetleri birimlerine dağıtılacak ve mühendislik ile lojistik görevlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesine izin verecek" ifadeleri kullanıldı.

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarında bulunan Vaziani Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen teslim törenine, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Giorgi Matiaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer yetkililer katıldı. Teslim kabul belgesini, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Albay Ioseb Nikoleişvili ve Türkiye'nin Tiflis ataşesi Albay İkmal Albay Burak Altıner imzaladı.

Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili yaptığı açıklamada, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine yaptığı bağış için Türkiye hükümetine teşekkür etti. Teslim edilen hibe paketinin değerinin 5 milyon dolar civarında olduğunu aktaran Bakan Garibaşvili, "Bu Türkiye ile Gürcistan arasındaki son derece başarılı iş birliğinin güzel bir örneği. Ben Türkiye'de resmi ziyarette bulunduğumda orada 20 milyon dolarlık hibe anlaşması da yapmıştık. Söz konusu anlaşma ise gelecek yıl yürürlüğe girecek" dedi. Garibaşvili, "Türkiye hükümeti tarafından Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine 35 otobüs ve ordumuz için önemli olan 12 özel ekipman gönderilmiştir. Bu hediyeler bizim aramızdaki ilişkilerin mükemmel bir örneğidir. Türkiye hükümetine ve Türkiye'nin ülkemizdeki büyükelçisine bu çalışmaya aktif katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

- Türkiye'den Gürcistan ordusuna özel otobüs ve zırhlı iş makinesi bağışı
- Türkiye'den Gürcistan ordusuna özel otobüs ve zırhlı iş makinesi bağışı
- Türkiye'den Gürcistan ordusuna özel otobüs ve zırhlı iş makinesi bağışı
- Türkiye'den Gürcistan ordusuna özel otobüs ve zırhlı iş makinesi bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV

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