Türkiye'den Güney Kıbrıs yönetimine 'Fatih sondaj gemisi çalışanlarına tutuklama kararı' tepkisi

Türkiye'den Güney Kıbrıs yönetimine 'Fatih sondaj gemisi çalışanlarına tutuklama kararı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere tepki gösterdi ve gerekli karşı hukuki sürecin başlatılacağı uyarısında bulundu.

Türkiye'den Güney Kıbrıs yönetimine 'Fatih sondaj gemisi çalışanlarına tutuklama kararı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin (GKRY) Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere tepki gösterdi ve gerekli karşı hukuki sürecin başlatılacağı uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin (GKRY) Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere ilişkin, "Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasbederek hareket eden GKRY'nin bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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