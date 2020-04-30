Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı ulaştı
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Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı ulaştı

Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı ulaştı
30.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:10

Türkiye'den korona virüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için gönderilen tıbbi malzemeler Güney Afrika'ya ulaştı.

Türkiye'den korona virüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için gönderilen tıbbi malzemeler Güney Afrika'ya ulaştı.

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren birçok ülkeye Türkiye'den destek devam ediyor. Türkiye'nin Kayseri şehrinde bulunan Erkilet Havaalanından kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi askeri kargo uçağı ile korona virüs salgınıyla mücadele eden Güney Afrika'ya dezenfektan, tulum, maske ve benzeri tıbbi ekipmanları içeren yardım paketi bugün ulaştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele eden ihtiyaç sahibi ülkelere tıbbi malzeme yardımlarının ulaştırılmaya devam edildiği duyuruldu. - CAPE TOWN

Kaynak: İHA

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