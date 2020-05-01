Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 'sağlık malzemesi' yardımı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 'sağlık malzemesi' yardımı (2)

Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 'sağlık malzemesi' yardımı (2)
01.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:47

32 SAATLİK GÖREVDEN SONRA ANKARA'YA İNDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran TSK'ya ait Airbus A400M tipi uçak, yaklaşık 32 saatlik görevin ardından Ankara'ya indi.

32 SAATLİK GÖREVDEN SONRA ANKARA'YA İNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran TSK'ya ait Airbus A400M tipi uçak, yaklaşık 32 saatlik görevin ardından Ankara'ya indi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran TSK'ya ait uçağımız, yaklaşık 32 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndü" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Haberler
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Haberler
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Naci Bostancı Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Burak Yılmaz Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla İzmir Bursa 1 Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 'sağlık malzemesi' yardımı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 20:40:01. #1.14#
title