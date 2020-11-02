Dışişleri Bakanlığından Filipinler'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'i etkisi altına alan Goni tayfunu sonucunda meydana gelen sellerin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı