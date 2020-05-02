Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım Somali'ye ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'den TSK'ya ait bir uçakla Somali'ye gönderilen tıbbi yardım MOGADİŞU - Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali'ye aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.