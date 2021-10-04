Türkiye'den Göçmenler Londra'da Benzin Avında
Tanker şoförü yokluğu nedeniyle rafinerilerden istasyonlara taşınamayan petrol, İngiltere genelinde istasyonlarda kuyruklara neden oldu.
Tanker şoförü yokluğu nedeniyle rafinerilerden istasyonlara taşınamayan petrol, İngiltere genelinde istasyonlarda kuyruklara neden oldu. Bir haftadır neredeyse boş depoyla istasyonları gezenler arasında Türkiye'den göçmenler de var. VOA Türkçe Londra muhabiri, Türkiye göçmenlerine mikrofon uzattı
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
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