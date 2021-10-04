Türkiye'den Göçmenler Londra'da Benzin Avında - Haberler
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Türkiye'den Göçmenler Londra'da Benzin Avında

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Tanker şoförü yokluğu nedeniyle rafinerilerden istasyonlara taşınamayan petrol, İngiltere genelinde istasyonlarda kuyruklara neden oldu.

Tanker şoförü yokluğu nedeniyle rafinerilerden istasyonlara taşınamayan petrol, İngiltere genelinde istasyonlarda kuyruklara neden oldu. Bir haftadır neredeyse boş depoyla istasyonları gezenler arasında Türkiye'den göçmenler de var. VOA Türkçe Londra muhabiri, Türkiye göçmenlerine mikrofon uzattı

Türkiye'den Göçmenler Londra'da Benzin Avında
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Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması
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