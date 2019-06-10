Türkiye'den GKRY'nin tutuklama kararına tepki

Dışişleri'nden, GKRY'nin Fatih gemisi personeli kararı ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır." denildi.