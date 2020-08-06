- Türkiye'den giden tıbbi yardım malzemeleri Beyrut'a ulaştı - Türkiye'den giden tıbbi yardım malzemeleri Beyrut'a ulaştı Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzeme taşıyan uçağın patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığını bildirdi.

- Türkiye'den giden tıbbi yardım malzemeleri Beyrut'a ulaştı

BEYRUT - Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzeme taşıyan uçağın patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli ile Ankara'dan havalanan TSK'ya ait uçağımız patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı" denildi.

Kaynak: İHA