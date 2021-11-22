TÜRKİYE'DEN GİDEN GÖNÜLLÜ BERBERLER SURİYE'DEKİ 110 YETİMİ TIRAŞ ETTİ - Haberler
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TÜRKİYE'DEN GİDEN GÖNÜLLÜ BERBERLER SURİYE'DEKİ 110 YETİMİ TIRAŞ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Sarmada ve Killi bölgelerinde yaşayan 110 yetim çocuk, Genç İHH Çalışan Gençlik birimi tarafından düzenlenen organizasyonla tıraş edildi.

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Sarmada ve Killi bölgelerinde yaşayan 110 yetim çocuk, Genç İhh Çalışan Gençlik birimi tarafından düzenlenen organizasyonla tıraş edildi.

İdlib'in Sarmada bölgesinde bulunan Şam Yetimhanesi ile Killi bölgesindeki Darul İman Yetimhanesindeki toplam 110 yetim çocuk, Genç İHH Çalışan Gençlik birimi tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gönüllü olarak bölgeye giden berberler tarafından tıraş edildi. Genç İHH Suriye Görevlisi İsmail Yılmaz, çeşitli faaliyetlerle yetimlerin yüzlerini güldürmeyi arzuladıklarını söyledi. Yılmaz, savaş mağduru yetimlerin kış mevsimi öncesinde toplu bir organizasyonla saç tıraşlarının adeta bir şölen havasında yapıldığını söyledi.

TÜRKİYE'DEN GİDEN GÖNÜLLÜ BERBERLER SURİYE'DEKİ 110 YETİMİ TIRAŞ ETTİ

TÜRKİYE'DEN GİDEN GÖNÜLLÜ BERBERLER SURİYE'DEKİ 110 YETİMİ TIRAŞ ETTİ

TÜRKİYE'DEN GİDEN GÖNÜLLÜ BERBERLER SURİYE'DEKİ 110 YETİMİ TIRAŞ ETTİ

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