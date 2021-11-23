Türkiye'den giden gönüllü berberler İdlib'deki 110 yetimi tıraş etti

Suriye'nin İdlib kırsalında yaşayan 110 yetim çocuk, Türkiye'den gönüllü giden berberlerce tıraş edildi.

Genç İhh Suriye Görevlisi İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, çeşitli faaliyetlerle yetimlerin yüzlerini güldürmeyi arzuladıklarını belirtti.

Sarmada ve Killi bölgelerinde yetimhanelerde kalan çocuklar için etkinlik yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti. "Bölgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle berberler düşük kapasitede çalışıyor. Yetimlerimizin anneleri tarafından bize gelen talep üzerine bir organizasyon yaptık. Genç İHH Çalışan Gençlik Birimi tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, çeşitli illerden İdlib'e giden Türk berberler 110 çocuğu tıraş etti. Şölen havasında geçen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Mehmet Özgün

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