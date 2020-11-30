Türkiye'den getirilen çoban köpeği Londra'da büyük ilgi gördü
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Türkiye'den getirilen çoban köpeği Londra'da büyük ilgi gördü

30.11.2020 19:25 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:36

Türkiye'den 2 yıl önce Londra'ya getirilen Yaman adlı çoban köpeği, Londra sokaklarında büyük ilgi gördü.

Türkiye'den 2 yıl önce Londra'ya getirilen Yaman adlı çoban köpeği, Londra sokaklarında büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 2 yıl önce Sivas'tan İngiltere'ye getirilen Anadolu çoban köpeği Yaman, akşam saatlerinde Londra'nın Oxford Caddesi üzerinde sahibi tarafından yürüyüşe çıkarıldı. Çevredeki insanların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman, Londralılar tarafından dakikalarca sevildi. Londralıların dikkatini ve ilgisini toplayan Yaman ile fotoğraf çektirmek isteyenler de oldu.

Yaman'ın sahibi Özgür Tandoğan Canyurt, "Yaman'ı ilk aldığımızda çok küçüktü. Her geçen gün gelişti ve şu an bulunduğu duruma ulaştı. Ayakları üstünde durduğu zaman 2 metre boyundaki bir insanın omuzlarına kadar çıkabiliyor. Kilosu ise boyuyla doğru orantılı olarak ilerliyor" dedi.

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Yaman'ın 75 kilo ağırlığında olduğunu ifade eden Canyurt, "Londra'da bahçeli evimizde Yaman'ın rahat bir şekilde kalacağı, oyunlarını oynayabileceği bir alan inşa ettik. Deren ve Emre adında iki çocuğum var. Aynı zamanda Yaman adında ise üçüncü bir evladım var. Ailemizin bir parçası ve kendisini her zaman en iyi şekilde korumaya ve mutlu etmeye çalışıyoruz. Sokağa çıktığımız andan itibaren insanlar yoğun ilgi gösteriyorlar ve soran olduğu zaman gururla Türk cinsi bir köpek diyoruz. Özellikle Sivas kangalımızın ve çoban köpeklerimizin ne kadar özel ve önemli köpekler olduklarını biliyorum. Bu anlamda elimden geldiğince buradakilere de bunu anlatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Türkiye'den getirilen çoban köpeği Londra'da büyük ilgi gördü
Türkiye'den getirilen çoban köpeği Londra'da büyük ilgi gördü
Türkiye'den getirilen çoban köpeği Londra'da büyük ilgi gördü
Türkiye'den getirilen çoban köpeği Londra'da büyük ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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